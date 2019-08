Brasile:processo Lula torna in tribunale

SAN PAOLO, 29 AGO - Un magistrato del Supremo Tribunale Federale (Stf) brasiliano ha rinviato oggi uno dei processi nei quali è implicato l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva al tribunale di Curitiba, dove era in attesa di sentenza, perché sia ripreso prima della fase delle arringhe finali, per lo stesso motivo per il quale, poche ore prima, la seconda camera della stessa Alta Corte aveva annullato una sentenza contro Aldemir Bendino, ex presidente del Banco do Brasil e della Petrobras, per i delitti di corruzione e riciclaggio. Il giudice Edson Fachin non ha accolto la richiesta dei legali di sospendere il processo - nel quale Lula è accusato di aver ricevuto dalla Odebrecht un terreno dove costruire la sede del suo istituto, come ricompensa per i favori fatti all'azienda edilizia - ma ha deciso che deve essere ripreso dal momento delle arringhe.