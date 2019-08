Corbyn, è 'oltraggio' blocco Parlamento

ROMA, 28 AGO - "Sono inorridito dalla sconsideratezza del governo Johnson, che parla di sovranità e che tuttavia sta cercando di sospendere il Parlamento per evitare l'esame dei suoi piani per una spericolata Brexit senza accordo. Questo è un oltraggio e una minaccia per la nostra democrazia": lo ha detto il leader laburista Jeremy Corbin commentando la decisione del premier britannico Boris Johnson di chiedere alla regina la sospensione del Parlamento.