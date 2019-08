Gb:speaker Comuni,da Johnson 'oltraggio'

ROMA, 28 AGO - "Se verrà confermata la notizia sulla sospensione del Parlamento, si tratta di un oltraggio costituzionale. Non importa come la si presenta, è ovvio che il fine sarebbe quello di impedire al parlamento di dibattere la Brexit e fare il proprio dovere nel modellare la strada per il Paese... chiudere il parlamento sarebbe un'offesa al processo democratico e ai diritti dei deputati": lo ha dichiarato lo speaker della Camera dei Comuni britannica John Bercow, citato dai media d'oltremanica.