Epstein:vittima,principe Andrea confessi

NEW YORK, 28 AGO - Il principe Andrea "sa esattamente cosa ha fatto, mi auguro che confessi e dica tutto". Lo afferma Virginia Roberts Giuffre, una delle vittime e la principale accusatrice di Jeffrey Epstein, il miliardario che si è tolto la vita in carcere. Giuffre, che si è definita la "schiava del sesso" di Epstein, ha ribadito come il miliardario le avesse ordinato di avere rapporti sessuali con il principe Andrea quando lei aveva 17 anni. Nei giorni scorsi il terzogenito della regina Elisabetta, che ha respinto le accuse, si è detto pronto a collaborare con l'Fbi per fare luce sul caso del finanziere suicida di cui è stato amico.