Spagna: a Madrid caos per maltempo

MADRID, 27 AGO - Madrid e le aree circostanti si stanno riprendendo dopo che forti piogge e grandinate hanno colpito la zona ieri, allagando molte strade e provocando caos nei trasporti. Mentre la regione si è svegliata oggi in una giornata tipicamente soleggiata come vuole la stagione estiva, ieri il maltempo ha causato importanti disagi, e video della giornata mostrano automobili e cassonetti dell'immondizia portati via dall'acqua lungo strade allagate, e cumuli di chicchi di grandine, alcuni grandi come palle da ping-pong, in diverse zone della regione. Arganda del Rey, sud-est della capitale spagnola, è stata duramente colpita dal maltempo. La tempesta intermittente ha causato ritardi nei voli, allagamenti di tunnel e parcheggi e interruzioni dei servizi della metropolitana. L'agenzia meteorologica spagnola afferma di aver registrato oltre 9 mila fulmini in sei ore. L'agenzia ha affermato che oggi le piogge si sono spostate sulla costa orientale iberica e sulle isole Baleari del Mediterraneo, come Maiorca.