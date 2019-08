L'Iran invia 2 fregate nel golfo di Aden

ISTANBUL, 26 AGO - Due navi di guerra iraniane sono state inviate nel Golfo di Aden, tra le coste di Yemen e Somalia, per garantire la sicurezza del traffico di navi commerciali che attraversano il canale di Suez in un'area a rischio pirateria. Lo rende noto la Marina militare di Teheran, citata dalla tv statale, secondo cui si tratta delle fregate Sahand, che trasporta missili terra-terra e sistemi di difesa aerea, e Kharg, con funzioni di supporto logistico. L'iniziativa della Repubblicaislamica giunge mentre resta alta la tensione con l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti, sull'accordo nucleare del 2015 e la sicurezza marittima nel Golfo Persico.