Grecia:incendi a Samos, turisti evacuati

ROMA, 26 AGO - Centinaia di persone sono state evacuate nel weekend da hotel e spiagge in Grecia, dove i vigili del fuoco affrontano decine di incendi in tutto il paese. Uno dei peggiori incendi, sull'isola di Samos, ha costretto all'evacuazione di circa mille turisti e residenti dalle famose spiagge dell'est dell'isola, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa greca Ana, citata dalla Bbc. Le navi della guardia costiera hanno recuperato i bagnanti dalle spiagge di Glykoriza e Proteas, sull'isola, e li hanno portati in uno stadio sportivo al coperto nella vicina città di Pythagoreio. Il fuoco è stato in gran parte messo sotto controllo oggi, hanno riferito i vigili del fuoco. Secondo quanto riferito dalle autorità elleniche, circa 700 pompieri sono stati dispiegati nel Paese durante il fine settimana per spegnere le fiamme, alimentate da forti venti e clima caldo e secco. Domenica, il capo della protezione civile ha segnalato un "alto rischio" di incendi in diverse aree della Grecia.