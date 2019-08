Kashmir: 22esimo giorno di coprifuoco

NEW DELHI, 26 AGO - Ventiduesimo giorno consecutivo di vita sotto condizioni anomale, per gli abitanti del Kashmir: il portavoce del governo Rohit Kansal ha affermato che le autorità oggi hanno alleggerito le restrizioni al movimento in almeno 69 distretti della Valle e ha dichiarato che il traffico nelle strade si è visibilmente intensificato in gran parte dello stato. Agenzie di stampa e quotidiani scrivono invece che anche oggi i mercati sono rimasti chiusi e le scuole, sia pubbliche che private, deserte. Qualche bottega apre nelle prime ore della mattina, ma l'ingente numero di agenti delle forze di sicurezza che continuano a presidiare le strade con posti di blocco e filo spinato scoraggiano i cittadini a spostarsi. Secondo le autorità, le linee telefoniche fisse sarebbero ripristinate in gran parte della valle. Blocco totale ancora per le comunicazioni mobili e per gli utenti privati di internet. Oltre un centinaio tra politici, attivisti, e accademici restano sotto sorveglianza.