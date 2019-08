Bolsonaro offende Brigitte Macron

BIARRITZ (FRANCIA), 26 AGO - Jair Bolsonaro prende in giro Brigitte Macron su Facebook e tra Francia e Brasile la crisi diplomatica dopo gli incendi in Amazzonia si aggrava. Dopo gli attacchi personali ad Emmanuel Macron, Bolsonaro se l'è presa con la premiere dame di Francia, postando un commento offensivo su Facebook. Contemporaneamente, il ministro dell'Educazione brasiliano, Abraham Weintraub, attaccava Macron definendolo "un cretino opportunista". Su Facebook, il presidente brasiliano ha risposto a un post di un utente di nome Rodrigo Andreaca, che aveva pubblicato una foto non ben riuscita di Brigitte, 66 anni, affiancata ad una immagine in cui la consorte di Bolsonaro, Michelle (37) appare particolarmente avvenente. Sotto, il commento di Andreaca: "adesso capite perché Macron perseguita Bolsonaro?". Sotto, fra i commenti, quello di Bolsonaro stesso: "non umiliarlo, hahaha (risate)".