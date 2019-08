Media,Trump,armi nucleari contro uragani

ROMA, 26 AGO - Donald Trump ha suggerito più volte ai funzionari della sicurezza nazionale di esplorare la possibilità di fermare gli uragani prima che arrivino negli Usa con le bombe nucleari: lo riporta il sito di notizie Axios citando tra l'altro fonti presenti ad un briefing in cui il presidente Usa è intervenuto su questo tema. Secondo una fonte presente ad un briefing sugli uragani tenuto alla Casa Bianca Trump ha detto: "Ho capito. Ho capito. Perchè non usiamo una testata nucleare?". Aggiungendo poi: "Si formano davanti alla costa africana, mentre attraversano l'Atlantico sganciamo una bomba nell'occhio dell'uragano e lo distrugge. Perchè non possiamo farlo?". Sempre secondo la fonte, Trump ha poi chiesto ai presenti quanti uragani gli Stati Uniti sarebbero in grado di gestire. Da parte loro, i presenti sono rimasti sorpresi dalla proposta del presidente. Già nel 2017 Trump aveva espresso l'idea di bombardare gli uragani, senza menzionare però le armi nucleari. La Casa Bianca non ha voluto rilasciare commenti.