Usa 2020: ex deputato Walsh sfida Trump

WASHINGTON, 25 AGO - Joe Walsh, 57 anni, ex deputato conservatore dell'Illinois per il Grand Old party dal 2011 al 2013, diventa il secondo repubblicano a sfidare Donald Trump per la nomination alla Casa Bianca nel 2020, dopo l'ex governatore del Massachutts Bill Weld. "Corro perchè Trump non è adatto, qualcuno deve farsi avanti", ha annunciato alla Abc. Attivista del Tea party, conduttore di talk show, Walsh ha criticato il tycoon come un bugiardo e un bullo inadatto alla presidenza. In passato ha attaccato i musulmani.