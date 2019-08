G7: Macron su Iran? Trump, non discusso

BIARRITZ, 25 AGO - "Non ne ho discusso, non l'ho fatto". Così il presidente Usa Donald Trump ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se avesse dato il via libera, assieme agli altri leader, all'incarico dato dal G7 a Macron per parlare a loro nome con l'Iran. Su Teheran "faremo anche noi le nostre mosse. Non puoi impedire alla gente di parlare, se vogliono parlare lo facciano", ha sottolineato il presidente Usa.