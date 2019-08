G7: Merkel incontra Trump lunedì

BERLINO, 25 AGO - E' previsto per lunedì l'incontro bilaterale tra la cancelliera Angela Merkel e il presidente americano Donald Trump a Biarritz. Lo riferisce Faz online. In agenda, il governo di Berlino metterà il confronto sulle tensioni commerciali tra Usa e Cina che si ripercuotono in modo dannoso sull'economia tedesca. Una buona parte del settore automobilistico d'oltralpe, infatti, produce auto in Usa per poi esportarle in Cina, come accade in Bmw. La guerra dei dazi tra le due super potenze commerciali danneggia di conseguenza e in modo diretto il comparto dell'auto, tra i settori trainanti dell'economia tedesca. In discussione ci sarà anche la questione sempre aperta dei dazi sull'auto in Europa.