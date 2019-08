G7: Bayonne, manifestanti in corteo

BIARRITZ (FRANCIA), 25 AGO - Una nuova manifestazione, la terza in due giorni, è partita questa mattina a Bayonne, nel paese basco, a pochi chilometri da Biarritz, con alcune centinaia di manifestanti anti G7 che sfilano "per il clima e la giustizia sociale". I manifestanti espongono cartelli e ritratti del presidente Emmanuel Macron che nei mesi e nei giorni scorsi sono stati staccati dai municipi di diverse cittadine. Lo slogan scelto dai manifestanti per la loro "marcia dei ritratti", è "Macron stacca, stacchiamo Macron".