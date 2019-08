G7:Cremlino,esamineremo eventuale invito

MOSCA, 25 AGO - La Russia esaminerà un eventuale invito a Vladimir Putin per il summit G7 del 2020: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dalla testata online Sputnik. "Il presidente Putin - ha affermato Peskov secondo Sputnik - in una conferenza stampa ha già risposto: se arriva" l'invito "certamente lo prenderemo in considerazione".