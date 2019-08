Conte, leader dei partiti lavorino bene

ROMA, 24 AGO - "Io non credo che sia una questione di persone ma di programmi: posso augurarmi per il bene del Paese che i leader che stanno lavorando per dare prospettive all'Italia lo facciano intensamente e bene. Alcuni temi li ho espressi al Senato". Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte a margine del G7 a Biarritz rispondendo ai cronisti che gli chiedevano della possibilità di un Conte-bis.