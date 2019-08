Cina contro dazi Usa, 'violato patto'

PECHINO, 24 AGO - La Cina si oppone con forza all'annuncio degli Usa di nuovi aumenti dei dazi destinati a colpire l'import totale di 550 miliardi di dollari di beni 'made in China'. "Questo protezionismo commerciale unilaterale e prepotente e l'estrema pressione dalla parte americana viola il consenso dei capi di Stato di Cina e Usa, raggiunto a Osaka", ha commentato in via ufficiale il ministero del Commercio, all'indomani del rialzo incrociato di dazi tra i due Paesi, in base a quanto rilanciato dai media ufficiali di Pechino.