G7: Johnson,'preoccupano' dazi Cina-Usa

ROMA, 24 AGO - Il premier britannico Boris Johnson si è detto "molto preoccupato" dalla guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, sottolineando che i dazi "non sono il modo giusto di procedere". "Sono molto preoccupato, il Regno Unito potrebbe essere coinvolto (...) Questo non è un modo di procedere", ha detto Johnson, arrivato a Biarritz, in Francia, per il summit del G7.