Macron,'con Trump supereremo divergenze'

BIARRITZ (FRANCIA), 24 AGO - Nel corso del pranzo "improvvisato" (secondo l'Eliseo) all'Hotel du Palais di Biarritz, Donald Trump ed Emmanuel Macron erano seduti attorno a un tavolo circolare mentre a una decina di metri da loro pranzavano ministri e collaboratori. Fra questi, il Consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, e il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. "E' un G7 che arriva in un momento importante di destabilizzazione su diversi temi" ha detto Macron citando fra l'altro il conflitto siriano e il trattato sul nucleare iraniano. "Conosciamo le nostre divergenze sul clima - ha aggiunto il presidente francese - ma lavoreremo insieme per ridurre le emissioni di Co2. E' molto importante, saremo alleati, amici". "Parleremo anche di argomenti economici - ha aggiunto il capo dell'Eliseo - affinché le cose possano tranquillizzarsi al massimo, affinché si possano trovare buone soluzioni in maniera condivisa sui temi del digitale, del clima, della parità di genere".