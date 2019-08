Principe Andrea difende amicizia Epstein

ROMA, 24 AGO - Il principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta, difende la sua amicizia con Jeffrey Epstein, accusato di abusi e traffico di minori e morto suicida in prigione a New York. "Mai, in nessun momento ho visto o sospettato comportamenti criminali", ha detto citato dalla Bbc, ammettendo che incontrare il finanziere dopo la sua scarcerazione nel 2010 "è stato un errore". Il figlio della regina è stato visto in casa di Epstein.