Donald Trump giunto a Biarritz per il G7

BIARRITZ, 24 AGO - Il presidente Usa Donald Trump è appena atterrato a Biarritz per partecipare al G7. Dopo lo strappo al precedente G7, quando il tycoon sconfessò via twitter durante il viaggio di ritorno il documento finale con una mossa senza precedenti, Trump, poco prima di partire si sarebbe lasciato sfuggire una considerazione non proprio lusinghiera nei confronti del vertice. Secondo la Cnn il presidente avrebbe chiesto ai suoi consiglieri negli ultimi giorni la ragione della sua partecipazione al vertice: "non è un buon uso del mio tempo", avrebbe detto. Il presidente Trump è sceso dall'Air Force One insieme alla moglie Melania, che indossa un abito giallo. Assieme al presidente viaggia una foltissima delegazione.