Amazzonia: foto tweet Macron era vecchia

BIARRITZ (FRANCIA), 24 AGO - "Notre maison brule", la nostra casa brucia: questo il tweet di Emmanuel Macron che ha dato il via a proteste e polemiche ieri per gli incendi in Amazzonia. La foto che accompagnava il tweet, però, non corrispondeva all'attualità ma a un incendio di almeno 16 anni fa. A scoprirlo è stata la redazione del quotidiano Liberation, che l'ha immediatamente fatto notare nella sua rubrica di 'fact checking', secondo la quale la foto pubblicata fu scattata dal fotografo Loren McIntyre, morto nel 2003. Per l'Eliseo, l'immagine è stata scelta con cognizione di causa, scelta in una banca dati di immagini senza diritti d'autore in quanto, dicono i servizi della presidenza, esistono poche foto degli incendi attuali.