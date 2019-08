Hong Kong: stasera catena umana da 40 km

PECHINO, 23 AGO - Una catena umana di almeno 40 chilometri è l'iniziativa che questa sera andrà in scena a Hong Kong, quale ultima iniziativa pro-democrazia per tenere viva l'attenzione, soprattutto della comunità internazionale, sui motivi delle proteste che hanno avuto inizio più di due mesi fa. Gli organizzatori hanno spiegato che la manifestazione (dal titolo "The Hong Kong Way") non avrà riflessi sul traffico e la circolazione stradale, ispirandosi a un'analoga prova che 30 anni fa coinvolse le tre ex repubbliche sovietiche del Baltico, Lituania, Lettonia ed Estonia: circa 2 milioni di persone si unirono fino a formare una catena umana fisica per mostrare la piena solidarietà del Baltico e l'intenzione della richiesta di indipendenza dall'Urss. "Abitanti di Hong Kong, teniamoci le mani legate l'un l'altro e difendiamo questa città con i nostri corpi e la nostra volontà", recita il manifesto di mobilitazione generale. "Mostriamo al mondo la nostra determinazione a resistere contro la tirannia".