Trovato morto chef italiano a NY (2)

NEW YORK, 22 AGO - Andrea Zamperoni, l'italiano capo chef di Cipriani Dolci a New York, è stato trovato morto in un ostello del Queens, a pochi isolati da dove abitava. A dare l'allarme è stata un chiamata anonima alla polizia che, giunta al Kamway Lodge avrebbe scoperto il corpo del 33enne scomparso nel nulla sabato scorso. La autorità, secondo indiscrezioni, non avrebbero ancora stabilito le cause del decesso e sarebbero intenzionate a eseguire un'autopsia ritenendo al morte sospetta. "Abbiamo fiducia nel fatto che la polizia diNew York farà tutto il possibile per indagare e fare chiarezza su questa tragica situazione" afferma Cipriani Dolci in una nota.