Usa 2020: Sanders punta su clima

NEW YORK, 22 AGO - Bernie Sanders punta sul clima e presenta un piano da 16.300 miliardi di dollari per combattere il cambiamento climatico. Il 'Green New Deal' del candidato democratico alla Casa Bianca prevede l'eliminazione dell'uso dei combustibili fossili negli Stati Uniti entro il 2050. Definendo il cambiamento climatico un'emergenza nazionale, il piano ambizioso punta alla costruzione fonti di energia solare e eolico negli Stati Uniti ma prevede anche lo stanziamento di 200 miliardi di dollari per aiutare i Paesi poveri ad affrontare il cambiamento climatico. Il piano di Sanders segue l'uscita della corsa alla Casa Bianca del governatore dello stato di Washington, Jay Inslee, che aveva fatto del clima il tema centrale della sua campagna elettorale.