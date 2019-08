Sea Watch:capitana rifiuta premio Parigi

PARIGI, 22 AGO - Il Comune di Parigi proporrà un incontro a Pia Klemp, capitana della Sea Watch 3 accanto a Carola Rackete, che ha rifiutato - in disaccordo con la politica sui migranti della Francia - di essere decorata dalla sindaca Anne Hidalgo. Il Comune ha fatto sapere di voler "discutere" con Klemp - tedesca, perseguita dalla giustizia in Italia come Rackete - dell'"accoglienza riservata ai migranti" dalla Francia. Il Comune aveva annunciato a luglio l'assegnazione di una medaglia alle due capitane tedesche della Sea Watch 3 per la loro azione di salvataggio di migranti nel Mediterraneo ma Klemp ha declinato l'offerta: "Signora Hidalgo - era stata qualche giorno fa la sua risposta - lei vuole decorarmi per la mia attività solidale nel mar Mediterraneo. Al tempo stesso, la vostra polizia strappa le coperte di gente costretta a vivere per strada, reprimete manifestazioni e criminalizzate persone che difendono i diritti dei migranti e dei richiedenti asilo".