Premier danese, 'delusa' da Trump

COPENHAGEN, 21 AGO - La premier danese Mette Frederiksen si è detta "delusa e sorpresa" dalla decisione di Trump di annullare il suo viaggio in Danimarca per via delle polemiche sull'idea degli Stati Uniti di acquistare la Groenlandia. Frederiksen ha detto tuttavia ai giornalisti che "l'invito per una più forte cooperazione strategica con gli Usa nell'Artico è ancora aperto". La premier ha aggiunto che aspettava con ansia la visita del 2-3 settembre, affermando che "gli Stati Uniti sono uno dei nostri più stretti alleati".