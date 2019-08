Usa 2020: Biden sempre più front runner

WASHINGTON, 20 AGO - Joe Biden cementa il suo status di front runner nella corsa per le primarie democratiche negli Stati Uniti. Secondo l'ultimo sondaggio della Cnn l'ex vicepresidente raccoglie il 29% dei consensi dell'elettorato dem, bene 7 punti in piu' rispetto a giugno, accumulando di nuovo un vantaggio a doppia cifra sul senatore Bernie Sanders fermo al 15% e sulla senatrice Elizaberth Warren al 14%. Vero e proprio crollo invece della senatrice Kamala Harris che dopo il primo dibattito in tv era in ascesa al 17% ed ora si ritrova al 5%, raggiunta dal sindaco di South Bend Pete Buttigieg.