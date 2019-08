Epstein: testamento poco prima suicidio

WASHINGTON, 20 AGO - Jeffrey Epstein firmò un testamento due giorni prima di togliersi la vita. Lo rivela il New York Post citando documenti presentati presso una corte di Manhattan. Il documento è datato 8 agosto 2019 ed è stato depositato nelle Virgin Islands statunitensi, l'arcipelago dove Epstein possedeva due isole private. Il finanziere è stato trovato morto suicida in cella la mattina del 10 agosto. Il testamento è un testo standard di 21 pagine chiamato '0pour-over will', che prevede di versare tutto ad un fondo fiduciario chiamato nelle carte 'The 1953', l'anno di nascita del finanziere. L'unico erede indicato è il fratello Mark Epstein, anche lui investitore e una volta socio di Jeffrey. La data della firma lascia supporre che Epstein avesse molto probabilmente già intenzione di uccidersi e volesse mettere tutto a posto prima del gesto.