Gran Canaria, 9.000 evacuati per incendi

ROMA, 19 AGO - Sono aumentate a 9.000 le persone evacuate a Gran Canaria a causa di un violento incendio scoppiato sabato pomeriggio sull'isola spagnola. Lo riporta El Pais, sottolineando che le fiamme hanno raggiunto oltre 50 metri di altezza, bruciando oltre 6 mila ettari di territorio e coinvolgendo otto comuni. Con le prime luci dell'alba, è stato attivato un dispiegamento di forze senza precedenti nell'area, con la partecipazione di oltre 700 persone a terra e il supporto aereo di 16 velivoli: quattro idrovolanti, un aereo forestale e 11 elicotteri, nove dei quali dedicati a combattere il fuoco e due per compiti di coordinamento. Come spiegato dal presidente delle Isole Canarie, Angel Victor Torres, ci sono 549 persone che non saranno in grado di tornare a casa oggi, e che sono già stati forniti oltre 500 rifugi temporanei.