Huawei: Usa estendono sospensione bando

WASHINGTON, 18 AGO - Gli Stati Uniti estenderanno di altri 90 giorni la sospensione del bando per Huawei, il provvedimento voluto dall'amministrazione Trump per proibire al colosso tecnologico cinese di acquistare componenti e attrezzature dalle aziende americane. Lo ha annunciato in una intervista tv il segretario al Commercio Wilbur Ross.