Kashmir:scuole riaperte,ma restano vuote

NEW DELHI, 19 AGO - Le scuole e i college pubblici sono stati riaperti questa mattina in Kashmir, ma pochissimi allievi si sono presentati: secondo fonti del governo, nella sola città di Srinagar gli insegnanti erano pronti ad accogliere i bambini in 190 scuole elementari, ma le aule sono rimaste, in pratica, semideserte. Tutte le scuole private erano comunque chiuse. L'agenzia di stampa Pti scrive che il massiccio schieramento di uomini delle forze di sicurezza che presidiano la Valle, dove dal 4 agosto vige un serrato coprifuoco, ha dissuaso i genitori dall'accompagnare i figli a lezione. Sempre secondo Pti, un ufficiale del distretto di Srinagar avrebbe ammesso che nel centro storico e nel cuore amministrativo della capitale, tutti gli uffici pubblici sono ancora chiusi, per le proteste e gli scontri degli ultimi due giorni, di cui si hanno scarne notizie.