Hong Kong: corteo generalmente pacifico

PECHINO, 19 AGO - Il grande corteo tenuto ieri a Hong Kong dagli attivisti pro-democrazia è stato "generalmente pacifico": l'ha riconosciuto la polizia rimarcando il dispiacere in una nota per le intemperanze avvenute in serata all'Admiralty con il lancio da parte di alcuni gruppi di manifestanti di oggetti pesanti e l'uso dei laser contro gli agenti. Malgrado la giornata si sia chiusa senza scontri, la polizia ha risposto alle accuse di uso eccessivo della forza osservando di avere esercitato e seguito "moderazione, tolleranza e pazienza". I giovani manifestanti di Hong-Kong usano la App di incontri Tinder e il gioco Pokemon Go per diffondere informazioni sulle dimostrazioni in corso ed aggirare il controllo della polizia. Lo riferisce in un reportage da Hong Kong il tabloid tedesco Bild. Come le primavere arabe sono state caratterizzate dall'uso di Facebook, così le proteste nella ex colonia britannica potrebbero essere ricordate per l'uso delle nuove App a scopi di comunicazione e di propaganda.