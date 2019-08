Francia: in auto con cadavere moglie

ROMA, 18 AGO - La polizia francese ha arrestato questa mattina un uomo nei pressi di Annecy, in Alta Savoia, dopo aver rinvenuto in cadavere di sua moglie chiuso in una valigia nel bagagliaio dell'auto su cui viaggiava, con i suoi due figli di 6 e 8 anni addormentati sul sedile posteriore. Lo riferisce il quotidiano Le Parisien nel suo sito online, aggiungendo che l'uomo - conosciuto alla giustizia, ma di cui non viene precisata la nazionalità - era di ritorno dall'Italia in Francia, dove risiede.