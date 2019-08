Usa: 38enne Joe Kennedy punta al Senato

NEW YORK, 17 AGO - Un altro membro del clan dei Kennedy potrebbe scendere in campo e puntare al Senato. Il 38enne Joe Kennedy III, il nipote di Robert F. Kennedy, sta valutando di sfidare alle primarie del 2020 il senatore democratico del Massachusetts Ed Markey. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali una decisione è attesa a breve. Joe Kennedy sembrerebbe interessato alla corsa per il Senato e molti tifano già per lui. Su Facebook è stato da pochi giorni lanciato un gruppo 'Jump in, Joe', nel quale i suoi fan spiegano come il Senato americano ha bisogno di un leader attivo e progressista per affrontare le tattiche del leader dei repubblicani Mitch McConnell. "Riteniamo che il Senato americano abbia bisogno di Joe kennedy III" si legge sul gruppo Facebook.