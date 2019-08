Afghanistan:Trump fa punto su ritiro Usa

NEW YORK, 17 AGO - "Appena terminato un incontro molto buono sull'Afghanistan". Lo twitta Donald Trump sottolineando che molti voglio un accordo, se possibile, per la fine di questa guerra che va avanti da 19 anni. Trump ha incontrato i suoi consiglieri per discutere del possibile ritiro delle truppe americane nell'ambito di un accordo in via di definizione con i talebani.