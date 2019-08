Hong Kong, divieto proteste in aeroporto

PECHINO, 14 AGO - L'Autorità aeroportuale di Hong Kong ha ottenuto un'ingiunzione giudiziaria contro le "persone che ostacolano illegalmente e volontariamente o interferiscono con il corretto uso dello scalo": dopo due giorni di scontri tra manifestanti pro-democrazia e polizia, la mossa consente all' Authority di decidere se consentire le dimostrazioni in aree designate. I viaggiatori che prendono l'Airport Express per raggiungere lo scalo, ad esempio, devono presentare la carta d'imbarco per accedere allo scalo.