Bookmaker, Greta favorita per il Nobel

BERLINO, 14 AGO - Greta Thunberg è la "chiara favorita" per il premio Nobel per la pace di quest'anno: lo sottolinea il quotidiano tedesco Die Welt basandosi sui dati dei sette allibratori britannici che accettano scommesse sul riconoscimento norvegese. Le quotazioni danno la giovanissima attivista per il clima in testa con distacchi crescenti rispetto ad altri candidati di spicco. L'impresa britannica di gioco d'azzardo e scommesse Ladbrokes ad esempio già a inizio giugno prevedeva il Nobel a Greta con un 33% delle probabilità e ora promette di pagare due sterline a chi ne punta una: quindi siamo sul 50%. Gli altri maggiori candidati sono invece in calo, nota la Welt. La premier neozelandese Jacinda Ardern che a marzo si era velata per onorare le vittime musulmane della strage di Christchurch é scesa dal 17% di inizio giugno a un 14% attuale. Calano le possibilità, dall'11 al 9%, anche per l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) e per Reporter senza frontiere (da 9 a 8%).