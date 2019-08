Sanders, se eletto dico tutto su alieni

ROMA, 13 AGO - Bernie Sanders, candidato per la corsa alla Casa Bianca, ha affermato che se verrà eletto presidente nel 2020 rivelerà tutta la verità sugli alieni. Lo dice col sorriso rispondendo ad una domanda rivoltagli nei giorni scorsi in un noto Podcast condotto Joe Rogan, ma il tema è abbastanza serio e così è considerato da molti americani. "Vi dirò, mia moglie esigerebbe che ve ne parli", ha detto il senatore del Vermont - riferiscono media Usa - senza trattenere una risata. Ha poi spiegato che già nel suo ruolo da senatore la moglie gli ha chiesto più volte di rendere pubbliche le informazioni in suo possesso, aggiungendo tuttavia che non ha avuto accesso a documenti del genere. Poi ha aggiunto che nell'eventualità di una sua presidenza, ciò che dovesse emergere sugli alieni e sugli Ufo lo annuncerà al 'The Joe Rogan Experience', il potdcast che l'ha ospitato per la lunga intervista.