Hong Kong: Onu, inchiesta su polizia

GINEVRA, 13 AGO - L'Alto Commissariato Onu per i diritti umani ha espresso preoccupazione per la situazione a Hong Kong e ha chiesto un'inchiesta immediata su comportamenti delle forze dell'ordine nei confronti dei manifestanti. L'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha esaminato prove credibili di agenti delle forze dell'ordine che impiegano armi non letali in modi proibiti da norme e standard internazionali in reazione alle proteste. L'Ufficio - ha affermato un portavoce - esorta le autorità di Hong Kong ad indagare immediatamente questi incidenti.