Voli in partenza cancellati a Hong Kong

HONG KONG, 13 AGO - L'aeroporto di Hong Kong ha annunciato di aver cancellato tutti i voli in partenza dallo scalo rimasti in programma per oggi. E' il secondo giorno di blocco dell'aeroporto. Le autorità hanno sottolineato che non dovrebbero esserci conseguenze per gli arrivi, sebbene alcune decine di voli con destinazione a Hong Kong fossero già stati annullati, mentre i servizi di check-in per i voli in partenza sono stati sospesi alle 16:30 locali (le 10.30 italiane). Altri voli in partenza che hanno completato le operazioni di check-in potranno partire. Le autorità hanno consigliato di non venire in aeroporto.