Hong Kong: 'non spingete all'abisso'

ROMA, 13 AGO - La leader della città di Hong Kong, Carrie Lam, ha messo in guardia i manifestanti responsabili per le proteste in corso da 10 settimane, in un appello accorato ad evitare l"abisso". In una conferenza stampa dai toni accessi ed emotivi Lam ha sottolineato come si sia arrivati ad "una situazione pericolosa", si legge sul sito della Bbc, e che la violenza durante la protesta può portare ad "un punto di non ritorno".