Greta salpa per New York in barca a vela

ROMA, 12 AGO - Greta Thunberg salpa per il suo viaggio nell'Atlantico, per partecipare agli eventi sul clima in programma a settembre e a dicembre negli Stati Uniti e in Cile. L'attivista svedese prende il largo da una una località non specificata del sudovest del Regno Unito, e viaggerà a "zero emissioni" sulla barca da regata Malizia II, guidata dagli skipper Boris Herrmann e Pierre Casiraghi di Monaco, per raggiungere New York, dove parteciperà al Summit sul clima dell'Onu del 23 settembre. Il viaggio continuerà attraverso gli Stati Uniti, Canada e Messico, e si concluderà alla Conferenza Onu sul clima "Cop 25" in programma dal 2 al 13 dicembre a Santiago del Cile. Secondo quanto riferito da Business Insider, la traversata di 3.000 miglia durerà circa 13 giorni. L'imbarcazione offre dotazioni essenziali: niente doccia, niente cucina e niente bagno, al posto del quale i passeggeri dovranno utilizzare un secchio. Mangeranno pasti liofilizzati e confezionati sottovuoto (per lei kit vegani ad hoc).