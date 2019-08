Netanyahu,'sventati oltre 600 attentati'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 AGO - Nel 2018 lo Shin Bet, il servizio di sicurezza israeliano, ha sventato oltre 600 attentati. Lo ha rivelato oggi il premier Benyamin Netanyahu durante una cerimonia in cui sono stati premiati dipendenti dello Shin Bet che si sono particolarmente distinti. Riferendosi all'uccisione del soldato Dvir Sorek, giovedì scorso in Cisgiordania, Netanyahu ha osservato: "Siete arrivati al suo assassino in 48 ore. In ogni episodio in cui terroristi crudeli hanno spezzato vite di israeliani innocenti, non è occorso molto tempo che arrivassimo a loro. Abbiamo fatto rilevazioni della case di questi terroristi (coinvolti nell' uccisione del soldato, ndr) e presto le raderemo al suolo".