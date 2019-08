Volo Francoforte-Shanghai torna indietro

BERLINO, 12 AGO - Un Boeing 747-400 di Lufthansa con 370 passeggeri a bordo per Shanghai è tornato indietro poco dopo il decollo dall'aeroporto di Francoforte la notte scorsa. La compagnia tedesca ha "deciso un ritorno in via precauzionale" dell'aereo senza specificare le cause tecniche che hanno determinato la scelta di non proseguire il volo, riferisce la Dpa. I passeggeri sono stati trasbordati su un altro velivolo dove hanno potuto riprendere il viaggio nelle prime ore della mattina.