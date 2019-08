Libia: Onu condanna attacco Bengasi

NEW YORK, 12 AGO - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha "condannato con la massima fermezza" l'attacco a un convoglio delle Nazioni Unite a Bengasi, in Libia, affermando che "gli autori devono essere identificati e ritenuti responsabili". In una dichiarazione, i Quindici hanno poi "accolto con favore ed espresso pieno sostegno alla tregua per l'Eid al-Adha". "Questa tregua dovrebbe essere accompagnata da misure di rafforzamento della fiducia tra le parti - si legge - per garantire che possa trasformarsi in un cessate il fuoco duraturo". Il Consiglio di Sicurezza ha infine ribadito che "la pace e la stabilità in Libia si otterranno solo attraverso una soluzione politica su cui le parti dovrebbero impegnarsi senza indugio sotto gli auspici delle Nazioni Unite".