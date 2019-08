Norvegia:moschea,indagini per terrorismo

ROMA, 11 AGO - La polizia norvegese ha aperto una inchiesta per terrorismo dopo la sparatoria ieri in una moschea nei pressi di Oslo. Lo ha annunciato la polizia in conferenza stampa. Il giovane, 21 anni, arrestato, "ha mostrato atteggiamenti di destra, e reso omaggio a Quisling" (il fondatore del partito fascista norvegese, ndr), ha detto un responsabile, Rune Skjold. Al momento, riferiscono gli investigatori, tutto sembra indicare "che il giovane abbia agito da solo".