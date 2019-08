Incendi Grecia: evacuati turisti

ATENE, 11 AGO - Un camping e delle case situati nell'entroterra dell'isola di Elafonisos, nel sud della Grecia, sono stati evacuati per il secondo giorno consecutivo a causa dell'incendio in atto in una discarica vicina, che ieri sembrava quasi domato ma poi è ripreso a causa del forte vento. Complessivamente, 90 vigili del fuoco hanno cercato di contenere l'incendio, con sei aerei e tre elicotteri. Elafonisos, un'isola di 19 chilometri quadrati, nota per le sue spiagge sabbiose, ha una popolazione di circa 350 persone ma è visitata da oltre 3.000 turisti ogni giorno durante l'estate. Forti venti e alte temperature hanno favorito decine di incendi a partire da venerdì in tutta la Grecia.