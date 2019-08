Eid: 2,5 mln di pellegrini alla Mecca

MINA (ARABIA SAUDITA) 11 AGO - Circa 2,5 milioni di pellegrini stanno celebrando la Festa del Sacrificio a Mina, in Arabia Saudita, l'enorme tendopoli a 5 chilometri dalla Mecca dove si sono verificati in passato i più gravi incidenti legati alla festività islamica, tradizionalmente molto affollata. Le celebrazioni a Mina hanno preso il via con la 'lapidazione del diavolo', durante la quale i pellegrini lanciano sassi contro una colonna per scacciare simbolicamente il male. Gli uomini si preparano alla festa rasandosi il capo e le donne tagliandosi i capelli, per rappresentare un rinnovamento spirituale e una rinascita. Come in tutto il mondo, anche qui durante la festa viene distribuita della carne ai poveri. Proprio a Mina nel 2015 si è verificato il peggior disastro di sempre legato alla Festa del sacrificio, in cui morirono 2.400 persone nella calca.