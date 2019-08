Eid in Kashmir, India allenta coprifuoco

(ANSA-AP) - NEW DELHI, 11 AGO - Le autorità del Kashmir indiano hanno deciso di allentare le restrizioni imposte con un severo coprifuoco in atto da giorni per consentire la celebrazioni, domani, della festa dell'Eid al-Adha, una delle principali ricorrenze religiose islamiche, mentre si intensificano voci, ufficialmente smentite dal governo di New Delhi, di manifestazioni e scontri. Comunicazioni e Internet sono rimasti fuori uso, per il settimo giorno consecutivo. Il principale leader dell'opposizione in India, Rahul Gandhi ha chiesto al governo di chiarire cosa stia succedendo. Le autorità di Srinagar hanno riferito che negli ultimi sei giorni ci sono state manifestazioni con lanci di pietre, negando che vi sia stata alcuna repressione violenta da parte delle forze dell'ordine. Sulla rete, tuttavia, inaccessibile alla popolazione del Kashmir causa coprifuoco, sono circolati video che mostrano chiaramente spari sulla folla in fuga durante le manifestazioni.